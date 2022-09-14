Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Takla atan otomobilinden çıktı kayıplara karıştı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman'da bir sürücü, otomobille çarpıştıktan sonra takla atan aracının içerisinden çıkarak kayıplara karıştı.
Mustafa K., idaresindeki otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, 3.Çevre Yolu ile Malatya Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, takla atarak yan döndü. Kaza sonrası takla atan aracın sürücüsü araçtan çıkarak kayıplara karıştı.
Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken aracından çıkarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Polis Trafik Kazası Adıyaman
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