Suudi Arabistan ile Amerikan Lockheed Martin şirketi arasında anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı yaptığı açıklamada, Riyad'da düzenlenen Savunma Fuarı etkinlikleri çerçevesinde, Bakanlık ve Askeri Sanayii Kurulu, ikili olarak Lockheed Martin ve Airbus şirketleri arasında 11 anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yeni anlaşmalardan hedefin ülkenin büyük savunma sanayilerinin merkezi haline gelmesi için savunma sektörü ve askeri sanayi alanındaki yatırımları, teknoloji transferini ve gelişimi güçlendirmek olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi el-İhbariyye televizyon kanalı haberinde, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) parçalarının üretiminin yerelleşmesi için 2022'de iki taraf arasında ilan edilen projelere verilen onayların bu anlaşmalarla desteklediği vurgulandı.

ABD Kara Kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemi olan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD), Lockheed Martin şirketi tarafından kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirildiği belirtiliyor.