Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.03.2024 14:05

Suşehri'nde öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilkokul öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi.

Suşehri'nde öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verildi

Suşehri Belediyesi itfaiye ekip amiri Yalçın Kırılmaz önderliğinde, Kemalpaşa İlkokulu'nda verilen eğitimde, kurtarma araçlarında bulunan ekipmanlar, nasıl kullanıldığı, evlerde tüplerden çıkabilecek yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Kırılmaz, ilçenin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunduğunu söyledi.

Afetlere karşı bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Kırılmaz, "Eğitimlerde öğrencilere afet türleri hakkında, toplanma alanları, acil durum ve ilk yardım çantası hazırlama, acil durumlarda aranılacak numaralar, sarsıntı esnasında nasıl durum alınacağı gibi hayati bilgiler verdik." dedi.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Rusya’nın güneyindeki petrol rafinerisinde İHA saldırısı nedeniyle üretim durdu
14:18
BM Raportörü: İsrail çocukları öldürerek bir halkı kökünden yok ediyor
14:16
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 31 bin 272'ye çıktı
14:11
Doktoru darbeden sanıklar haksız tahrik indiriminden faydalanamadı
14:18
Somali ordusunun geleceği subayları TSK yetiştiriyor
13:51
Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza
"Bakkal teyze" 22 yıldır işlettiği dükkanında değişen alışveriş kültürüne direniyor
"Bakkal teyze" 22 yıldır işlettiği dükkanında değişen alışveriş kültürüne direniyor
FOTO FOKUS
Bakan Güler sınır hattında
Bakan Güler sınır hattında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ