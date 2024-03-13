Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam etti

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Şahinaz Özcan, çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Tek isteklerinin evlatları olduğunu belirten Özcan, "Çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Ramazan soframız hep hüzünlü. Sofraya yemek bırakıyorum oğlum yok. Bu duruma çok üzülüyoruz. Allah onları perişan etsin. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız da çocuğuna teslim olması için çağrıda bulanarak, "Orada sana hayır yok. Herkes yuvasına gelsin. Oğlum, senin için soğukta, yağmurda, çamurda buraya geliyorum. Onlar seni kandırdı. Allah onları perişan etsin. Ben sizin için buradayım. Dön, teslim ol. Ciğerimizi yaktılar, onların da ciğeri yansın. Devlet bizim babamızdır." dedi.