Samsun'da kalbinde dört rahatsızlığı bulunan hasta tek operasyonla tedavi edildi

Doğuştan kalbinde delik, aort kapağı darlığı ve aort koarktasyonu bulunanResul C., ana damarda balonlaşma yaşadığını da öğrenmesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Hasan Karal ile ekibi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, Dr. Öğr. Üyesi Aşkın Kılıç ve Asistan Dr. İlayda Danışman tarafından gerçekleştirilen açık kalp ameliyatıyla, hastanın kalp kapağı tamir edildi, aort kapağı değiştirildi ve ana damarda yaşadığı balonlaşma ile aorttaki doğumsal darlık bulunan kısımlara suni damar yerleştirildi.

Karal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın doğuştan üç kalp rahatsızlığının olduğunu söyledi.

Hastanın kalp karıncığında bir delik ve üç yaprakçık olması gereken kalp kapağının iki yaprakçıklı olması nedeniyle kalbinin fonksiyonlarını yapamayacak hale geldiğini anlatan Karal, "Testler sırasında kalpten çıkan ana damarın göğüs içinde daralması ve incelmesini de tespit ettik ve açık kalp ameliyatı yapmaya karar verdik. Kendisinin de onayıyla bu zorlu ameliyatı yaptık. Şikayetinin olmaması, yaşının genç olması tabii üstümüzdeki sorumluluğu, stresi artırmıştı ama başarılı bir ameliyatla şu anda sağlığına kavuşmuş durumda." diye konuştu.

Hastanın yaşadığı dört sorunu tek seferde çözdüklerine işaret eden Karal, şunları kaydetti:

"Kalpteki delikçiği kapattık. Kalpten çıkan damarla birlikte yıpranmış olan kapakçığı değiştirdik ve daralmış olan damarı da by-pass yaparak tedavisini tamamladık. Hastamız, ameliyattan sonraki birinci haftasında serviste taburcu olma durumuna yaklaşmış durumda, sahip olduğu hastalık aslında literatürde çok nadir görülen bir hastalık. O yüzden cerrahların tecrübelenmesi için çok önemli bir hasta durumunda. İnşallah bir daha tekrarlanmamak üzere hastalığından kurtulmasını Rabb'imden diliyoruz."

Karal, hastanın tedavi edilmeseydi beyin kanaması ve ani ölümle sonuçlanabilecek damar yırtılmalarıyla karşı karşıya kalabileceğini sözlerine ekledi.

Resul C. ise kalbindeki sorunun doğuştan olduğunu, çocukken zaman zaman yorulduğunda burun kanaması ve bayılma gibi durumlarla karşılaştığını, büyüdükçe sorunların ortadan kalktığını anlattı.

Özel güvenlik kursuna gitmek için sağlık raporuna başvurduğunda aort damarındaki genişlemenin 47 milimetreden 57 milimetreye çıktığını öğrendiğini belirten Resul C. , Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğunda ise zaman kaybetmeden operasyona alındığını aktardı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve yaşadığı sağlık sorunlarının ortadan kalktığını anlatan Resul C., doktorlara ve hastane ekibine teşekkür etti.