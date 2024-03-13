Ardahan buz kesti: Göle eksi 16 derece

Son birkaç gündür ilde yazdan kalma günler yaşanırken, dün akşamdan itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.



Ardahan’da hava sıcaklığının sıfırın altında16 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler de değişik yöntemlere başvuruyor. Vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine battaniye ile kapatıyor. Kışın halen daha devam ettiğini söyleyen vatandaşlar, "Kış halen devam ediyor. Gece sıcaklıklar eksi 16 dereceye kadar düşüyor.



Gündüz saatlerinde ise eksi 7 derece. Gördüğünüz gibi sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Artık alıştık çünkü devamlı böyle" diye konuştu.