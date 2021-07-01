Kent merkezinde yaşayan ve 4 yıl önce koruyucu aile olmaya karar veren Bingöl çifti, Suriye'de evi bombalanan ve Türkiye'ye sığınan 15 yaşındaki Muhammed C'ye evlerini açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla Suriyeli Muhammed'i evinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeyle 30 Haziran tarihinin Türkiye'de "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Kentte 57 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Halep'te iki kardeş dışarıda oynarlarken o an evleri ikinci kez bombalanıyor ve evlerine giremiyorlar. O esnada bir şekilde İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a geldikten sonra sokağın riskleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir dönem bu şekilde yaşadıktan sonra polise sığınıyorlar. Polis tarafından İstanbul'da çocuklara yönelik kuruluşumuza teslim ediliyorlar. Daha sonra Erzincan'da bulunan Çocuk Destek Merkezine yönlendiriliyorlar. Buradaki çalışmalar sonrası Muhammed'i Hasan ve Emine çiftinin yanına yerleştirdik."

Doğan, Muhammed'in annesinin vefat ettiğini babasının ve kardeşlerinin de Halep'te yaşadığını belirterek, zaman zaman ailesiyle internet üzerinden görüştürdüklerini anlattı.

Emine Bingöl ise koruyucu aile olmayı herkese tavsiye ettiğini dile getirerek, "Gücü yeten, kendine güvenen her aile alsın, güzel bir duygu. Bir çocuğa ev vermek, yuva vermek çok güzel bir duygu, tavsiye ederim. Aldığım için çok memnunum 'iyi ki almışım' diyorum. Hayatımda ilk defa doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. 3 oğlum var, bu da 4'üncü oğlum oldu." diye konuştu.

Hasan Bingöl de Muhammed'i öz çocuklarından ayırmadığını ifade ederek, "Kendisine de oğlum olduğunu sürekli söylüyorum. Allah razı olsun eşimden, çok adaletli davrandığı için hiçbir sıkıntı olmadı." dedi.