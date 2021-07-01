Sümerevler Mahallesi Atletizm pistinde düzenlenen açılış tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, salgın nedeniyle hareketsiz kalan çocukların ve gençlerin bu durumunu yaz spor okullarıyla aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Sporun öneminden bahseten Vali Çuhadar, "Salgın dolayısıyla ara verdiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'na yeniden başlamanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan yaz spor okullarımızda gençlerimizin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı, sporla tanıştırmayı ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Açılış sonrası atletizm pistinde farklı branşlarda gösteri maçı yapan sporcuları tek tek gezerek başarı dileyen Vali Mahut Çuhadar, sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.