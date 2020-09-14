Kıdıman'ın şehadet haberi, Bahçeşehir bölgesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan babaevine giden Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım tarafından anne Emine Kıdıman'a iletildi.

Şehit Kıdıman'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

"Saldırıyı lanetliyoruz"

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey-El-Bab arasında, plakasız iki araç içeresinden maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldığını hatırlattı.

Saldırıda, Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman'ın şehit olduğunu aktaran Aydın, "Milletimizin başı sağ olsun. Saldırıda bir Türk Kızılay personelimiz de hafif yaralandı. Bir personelimiz yara almadan kurtuldu." dedi.

Aydın, saldırıyı lanetleyerek "Her şeyden önce bir terör saldırısı ve en masum insanlara yardım götürmeye çalışan bir yardım kuruluşundan bahsediyoruz. Uluslararası bir yardım kuruluşu ve savaş halinde dahi dokunulmazlığı olan uluslararası anlaşmalara göre dokunulmazlığı bulunan bir kurum. Bu kurum aracı, sadece yardım amacıyla buraya gitmiş. Yardım etmek için mücadele eden, çırpınan insanlara yapılan haince bir saldırı, kalleş bir saldırıyı gördük. Terörist işte, kalleşler adları üstünde. Kalleşçe kendilerine yakışan bir davranışta bulundular. Hepsini lanetliyoruz, kınıyoruz. Allah böyle acıları bizlere bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Şehit evinin önünde Türk Kızılay aracı ve ambulans hazır bekletildi.

Şehit Kıdıman'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.