Sultanbeyli'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan 42 bin 783 denetimde 5 bin 350 kişi ve 103 işletmeye 11 milyon 163 bin 257 lira ceza yazıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta sonu (13-14 Şubat) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 34 kişiye 117 bin 946 lira idari para cezası kesildi. Denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar da katıldı.

İlçede denetim sayısı 40 bini aştı

Sultanbeyli'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında 11 Mart 2020'den bugüne 42 bin 783 denetim yapıldı.

Umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında, iş yerlerinde ve sokağa çıkma kısıtlamalarında gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 350 kişi ve 103 işletmeye 11 milyon 163 bin 257 lira ceza yazıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, kurallara uyulmasının hem vatandaş hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Koronavirüs ile mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymakla birlikte, sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelemizin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız devletimizin aldığı tedbirlere eksiksiz olarak riayet etmeleridir."