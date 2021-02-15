Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilk olarak Sur ilçesinde bulunan, bugün kapılarını öğrencilere açacak olan Akademi Liseyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Akademi Lisenin ardından mart ayının ilk haftasında açılması planlanan, tütün ve alkol bağımlılığına yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sunan YEDAM'da inceleme yapan Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kesimden okumak için gelen, maddi durumu yeterli olmadığı için konaklama, barınma gibi imkanları bulunmayan kız öğrencilere yönelik hazırlanan öğrenci yurdunu da ziyaret etti.

Satrançtan hobi atölyelerine kadar birçok aktivitenin gerçekleştirileceği alanların bulunduğu Bilgi Evi ile Akademi Lise ve Kız Öğrenci Yurdu 15 Şubat itibarıyla hizmete başladı.