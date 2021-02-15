Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oturan Zeynel Abidin ve kızı Özlem Demir, geçen hafta "Özi" adını verdikleri kedilerini kaybetti. Yardım için İslahiye Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü'nden yardım isteyen aile, ekiplerin çalışması sonucu sevinç yaşadı.

Kediyi bulan zabıta görevlisi Hasan Barak, gazetecilere, yardım talebi sonrasında çevredeki ekiplerin çalışma başlattığını ve eve yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Bahçelievler Mahallesinde tasmalı bir kedi fark ettiklerini dile getirdi.

Kediyi alarak ailenin yanına getirdiklerini ifade eden Barak, "Demir ailesinin bize tarifindeki tasmadan dolayı kediyi tanıdık. Ailemizin sevincine ortak olduk. Bu da bizim için yeterli." dedi.

Zeynel Abidin Demir ise 8 gündür kaybolan kedilerini bularak kendilerine teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.