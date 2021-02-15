İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin gerek yüz yüze, gerekse araç megafonundan vatandaşları kurallara uygun davranmaları yönünde uyarıldığı anlatılan açıklamada:

"Sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü bir kişiye 795 lira, 20 yaş altı 17 kişiye 13 bin 760 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye 104 bin 311 lira, maske zorunluluğu kuralına uymayan 65 kişiye 29 bin 122 lira, karantina ihlalleri sebebiyle 9 kişiye 13 bin 849 lira ve kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 82 kişiye 211 bin 66 lira olmak üzere toplam 372 bin 903 lira idari para cezası uygulanmıştır."