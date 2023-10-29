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Güncel
İHA 29.10.2023 15:44

Şuhut'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öğrencilerin gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı.

Şuhut'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Şuhut Şehir Stadyumu’nda düzenlenen kutlama programına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Bural, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, STK temsilcileri, eğitim camiası, öğrenciler ile birlikte aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Büyükkılıç ve Başsavcı Bural'ın öğretmen ve öğrencilere selamlaması ile devam etti. Öğrencilerin okuduğu birbirinden güzel şiirleri ile devam etti. Akabinde protokol üyeleri çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Gazipaşa Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkolulu öğrencilerinin 100.'ncü yıl gösterisi ise protokol üyeleri ve izleyiciler tarafından tam not aldı. 

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