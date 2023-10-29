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Güncel
AA 29.10.2023 15:12

Malatya'da çalılıklarda cenin bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da çalılıklarda altı buçuk aylık cenin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da çalılıklarda cenin bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde çalılıklarda bir cenin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden F.D. savcılıktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.F.U. ile K.S.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.M. ile H.B.K. ise tutuklandı.

Şüphelilerden C.D’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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