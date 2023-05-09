Sudan'daki çatışmalarda ana yerleşkesi yağmalanan Dünya Gıda Programı, çalışmalarını sürdürecek

WFP'nin Sudan temsilciliği tarafından, "WFP'nin çatışmaların sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'daki ana yerleşkesi yağmalandı. Bu olay, WFP'nin Sudan'daki çalışmalarını nasıl etkiler? WFP'nin operasyonlarına tekrardan ara verme ihtimali var mı?" soruları yazılı şekilde yanıtlandı.

WFP'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "WFP, Sudan'daki en savunmasız insanları destekleme taahhüdünü sürdürüyor. Geçen hafta, operasyonların geçici olarak askıya alınma kararının kaldırılmasının ardından mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de dahil Sudan'ın El Gedaref, Beyaz Nil ve Kassala bölgelerinde 35 bin kişiye ulaştık ve 2 aylık acil gıda yardımı sağladık" ifadeleri yer aldı.

Cezira eyaletinde yerinden edilmiş Sudanlılara yakında acil gıda yardımı dağıtımına başlanacağı kaydedilen açıklamada, "(Sudan'da) Hayat kurtaran çalışmalarımızı sürdürmek konusunda istekliyiz ve 380 binden fazla kişiye hızlıca ulaşmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Sudan genelindeki yaklaşık 5 milyon savunmasız insanı desteklemek için operasyonlarımızı büyütüyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

WFP'nin Hartum'daki ana yerleşkesi dün yağmalanmış ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaşananları şiddetle kınamıştı.

WFP'den Sudan'daki faaliyetleri için durdurma kararı

BM'ye bağlı WFP, Sudan'da devam eden çatışmalarda, 3 personelinin hayatını kaybetmesinin ardından bu ülkedeki operasyonlarını durdurma kararı almıştı.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, Sudan'da gelişen durum ve güvenlik riski nedeniyle tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kaldıklarını bildirmişti.

WFP, 1 Mayıs'ta Sudan'da başlayan çatışmalar sonrası ara verdiği faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.