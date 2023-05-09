Avrupa Parlamentosu, enerji sektörünün metan emisyonunu düşürmek istiyor

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurulu'nda enerji sektörünün metan salımının düşürülmesine yönelik yasal düzenleme görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB'nin iklim hedeflerine ulaşılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için enerji sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni yasa konusundaki tutumlarını belirleyen belgeyi 499 oyla kabul etti.

Buna göre, Komisyon, ilgili bütün sektörler için AB metan emisyonlarına yönelik bağlayıcı 2030 yılı azaltma hedefi hazırlayacak.

Metan emisyonlarını azaltmayı amaçlayan AB mevzuatı petrol, doğal gaz ve kömür sektörleri ile petro-kimya endüstrisini kapsayacak.

Enerji şirketlerine metan sızıntılarını tespit etme ve onarma yükümlülükleri getirilecek.

2025 yılına kadar drenaj istasyonlarından metan gazının dışarı atılması veya yakılması yasaklanacak.

2026'dan itibaren kömür, petrol ve gaz ithal edenlerin belirlenecek metan kurallarına uyması gerekecek.

Bu aşamadan sonra yeni yasaya son halini vermek üzere AP ile üye ülkeler arasında müzakereler gerçekleştirilecek.

Metan, karbondioksitten sonra iklim değişikliğinin en büyük ikinci nedeni olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel sıcaklık artışının yüzde 30'u metan emisyonlarından kaynaklanıyor. Küresel enerji sektörü metan emisyonlarının yüzde 40'ını oluştururken, enerji metan salımında tarımdan sonra ikinci sırada yer alıyor.