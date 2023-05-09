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Güncel
AA 09.05.2023 16:41

Erzincan’da kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu

Erzincan'da görme yetisini büyük oranda kaybeden hasta kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Erzincan’da kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Göz Hastanesi, tıbbi donanım ve cihazların tedariki ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Bankası ile imzalanan protokol sonrası kornea nakil ameliyatları için hasta kabullerine başladı.

Hastaneye başvuran ve sol gözünde görme yetisini büyük oranda kaybeden 67 yaşındaki Gülser Nalbant için tetkikler sonucu kornea nakli kararlaştırıldı.

Mersin'den gelen kornea dokusu nakledilen Nalbant sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, ilk kez gerçekleştirdikleri ameliyatta emeği geçen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ameliyat için doktorlarına güvenen hastaya da teşekkür eden Tekin şöyle konuştu:

"Gerçekleştirilen ameliyat bizim için gerçekten kıymetliydi. Kornea naklinin gerçekleştirilebilmesi için gerek hastanemizde oluşturulan altyapı, gerekse personelimiz eğitimleri için çalıştık. Personelimizin aldığı yaklaşık 3 aylık eğitimin ardından hastanemizin tıbbi donanımını ve cihazlarını tamamladık. Kornea nakli için gelişmeleri takip ettik. Burada bizim için elbette önemli olan hastalarımızın bizlere güvenmesi, itimat etmesi ve Erzincan’da da bu işin başarılabileceğine inanması. Tabii biz sadece Erzincan’a hitap etmeyi düşünmüyoruz. Yaptığımız görüşmelerde bölgemizde kornea nakli olmadığını öğrenince diğer il müdürü arkadaşlarımızla görüşerek kornea nakli konusunda bir merkez olmak istediğimizi ve bölgeye hitap etmek istediğimizi onlarla da paylaştık."

Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da ilkleri başarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Bu süreçte öncelikle resmi prosedürler oluşturuldu. Arkasından hocalarımızın ve ameliyata katılacak sağlık çalışanlarının eğitimleri tamamlandı. Tabii bundan sonraki süreçte de uygun dokuyu beklemeye başladık. Uygun doku çıktı fakat ondan sonra da hastamızın bize güvenmesi lazımdı. Hastanın da bize güvenmesi ile arkadaşlarımız başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Kemal Bayrakçeken de başarılı bir operasyonla Mersin'den gelen kornea dokusunu hastaneye naklettiklerini anlatarak "Daha önce görmesi ışık düzeyindeyken şu anda başarılı geçen ameliyat sonrası görme düzeyi gayet iyi seviyelere ulaştı." ifadesini kullandı.

Gülser Nalbant da sağlığına kavuşmasında emeği geçen hastane ekibine teşekkür etti.

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