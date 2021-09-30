Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yasir Abbas, Avustralya Büyükelçisi Glen Miles'i bakanlık binasında kabul etti.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı meselesi ele alındı.

Abbas, “Sudan, barajın tek taraflı olarak özellikle ikinci kez dolumundan doğrudan etkileniyor. Barajın inşasının bağlayıcı yasal bir anlaşma olmadan devam etmesi Sudan için doğrudan tehdit oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Abbas, ülkesinin tüm tarafların haklarını koruyan bir anlaşmaya bağlılığını vurguladı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.