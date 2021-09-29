Kenya Hava Yolları Başkanı İcra Allan Kilavuka, yeni grubun daha geniş yolcu ve kargo ağına ulaşılmasına imkan tanıyacağını, karşılaşılan operasyonel zorluklarda ortak çözümlerin geliştirilmesini kolaylaştıracağını söyledi.

Güney Afrika Hava Yolları Geçici İcra Başkanı Thomas Kgokolo ise iş birliğinin talep toparlanması ve masrafların kısılması da dahil olmak üzere her iki hava yolunun mali iyileşmesine yardımcı olacağını ifade etti.

İki şirket de koronavirüs salgını sonrası zor günler geçirmeye başlamıştı.

İflasın ardından konsorsiyuma devredilen Güney Afrika Hava Yolları, bir yılı aşkın süreden sonra ilk uçuşunu 24 Eylül'de gerçekleştirmişti.

Salgın nedeniyle Afrika hava yolları pazarının yaklaşık yüzde 50 küçüldüğü açıklanmıştı.