Romanya'da görev yapan yabancı diplomatlar, Askeri Ataşeler ve eşlerinin katıldığı etkinlikte, katılımcılara Ebru Sanatçısı Rodica Parvan, Türk okçuluğu eğitmenleri Cesar Ghioca ve Claudiu Lucian Oros alanlarıyla ilgili bilgiler, Anton Pan müzik grubundan kanun sanatçısı Constantin Raileanu da müzik ziyafeti verdi.

Davetliler programda kendi ebrularını yapma ve okçuluk eğitmenleri gözetiminde ok atma fırsatını elde etti. Ayrıca davetliler, Türk müziği eşliğinde birbirinden lezzetli Türk yemeklerinin tadına baktı.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız, "Kadim ve zengin Türk kültürünü tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Romanya’da yerli ve yabancıların Türk kültürüne ilgilisi, Türkçeyi öğrenmek istemesi bizi şevke getiren en büyük etken. Düzenlediğimiz kurslarımızda ve etkinliklerde bu ilgiye şahit oluyoruz. Bunu görerek Yunus Emre’nin hoşgörü anlayışını yurt dışına taşıyabilmek, yabancılara tanıtabilmek için yoğun katılımlı pek çok organizasyon yapıyoruz." dedi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Türkçe ve Ebru Sanatı kurslarının yanında önümüzdeki günlerde Türk Okçuluğu kursunu da hayata geçirecek.