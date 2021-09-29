4 yıl süren müzakereler sonuç verdi. Avustralya hükümeti ile Doğu Kuku Yalanji yerli halkı anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Queensland eyaletinde bulunan 4 ulusal park yerli halka devredilecek.

Onlardan biri de Daintree Yağmur Ormanı. Daintree, 1988 yılından bu yana Dünya Mirası Listesinde.



Daintree Yağmur Ormanı dünyanın en eski tropikal yağmur ormanlarından biri. Zengin biyoçeşitliliği ile ünlü...

Asıl sahiplerine devrediliyor



Ancak küresel iklim değişikliği ve kontrolsüz ağaç kesimi gibi sebeplerden dolayı tehlike altında.



Son 10 yılda Avustralya hükümeti ülkenin kuzey bölgesinde bulunan bazı ulusal parkları, yerel halka iade etti.

Doğu Kuku Yalanji halkı 160 bin hektarlık bölgenin yönetimini devralıyor

Anlaşmaya göre tam devir gerçekleşene kadar bölge, Queensland eyalet yetkilileri ve yer halk temsilcileri tarafından ortaklaşa yönetilecek.

Devredilen 4 ulusal parkın büyüklüğü ise yaklaşık 160 bin hektar büyüklüğünde.