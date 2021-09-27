Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Narkotik timleri uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmalarda, suç kurmak amacıyla kurulan örgüte üye bir şahsa operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 215 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.