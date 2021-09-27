Piknik alanında, yanlarında götürdükleri poşetlere doldurdukları çevreye atılan çöpler 10 çuvalı buldu.İbrahim Düvenli Orta Okulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mustafa Ağız, işlenen ders olarak da sosyal sorumluluk projesi çevre etkinliği olması nedeni ile 6. sınıf 18 öğrenci ile etkinlik düzenlediklerini ve çevreyi temiz tutulması adın öğrencilerle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Öğrenciler, " Mesire alanlarının kirletilmemesi gerektiği ve çevremiz bizler için çok önemli, her zaman temiz tutulmalı. Doğa hepimizin"dediler.

