Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?
1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınavların giriş yerleri açıklandı. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili açıklama yaptı.
Özer, takvime göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz tarihleri arasında alınacağını söyledi.
29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini aktaran Özer, sözlü sınavların 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini sonuçların ise 16 Ağustos'ta açıklanacağını belirtti.
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Atama tercihlerinin 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Özer, atama sonuçlarının ise 1 Eylül'de açıklanacağını kaydetti.
Bakan Özer, şöyle devam etti:
"Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun` ifadelerini kullandı. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak. 20 bin öğretmen atama takvimine http://meb.ai/sxHBFd adresinden ulaşılabiliyor."
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