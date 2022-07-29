Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Sağır ve dilsiz" yazılı dilenci yakalanınca dili çözüldü
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla dilencilik yapan kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.
Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma yaptı.
Boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asan ve ekipler yanına gittiğinde hiç konuşmayan Serdar A, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.
Şaşıran ekipler, durumu cep telefonuyla kaydetti. Üzerinden bin 424 lira çıkan 58 yaşındaki Serdar A, 3 gün önce ilçeye geldiğini söyledi.
Serdar A'ya Kabahatler Kanunu kapsamında 277 lira cezai işlem uygulandı.
Son Haberler
- 17:48
- 17:41
- 17:44
- 17:43
- 17:34
Sıradaki Haber
Muş'ta buğday hasadı devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz