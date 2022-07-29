Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Muş Ovasında çiftçilerin buğday hasadı mesaisi devam ediyor.

Kentte çiftçilik yapan Azat Bağlı, bu yıl buğdaydan yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Bağlı, "Tabanlı köyünde 30 dönüm alanda buğday ekimi yaptım. Çok şükür hasadımız iyiydi. Kalite olarak zayıf ama verim olarak yüksek" dedi.

Çiftçilerden buğday alımı yapan Suphi Özhan da "Bugüne kadar 2 bin ton buğday alımı yaptık. Hedefimiz 10 bin ton alım yapmak. Buğdayları un fabrikalarına ve Erzurum ile Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderiyoruz" diye konuştu.