PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde hak sahiplerinin evlerine giden görevliler, ödemeleri burada gerçekleştiriyor.

Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.