Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca personelin sağlık kontrolleri kapsamında belirli saatlerde ateşleri ölçülüyor.

Merkez Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde ise maske üretimine başlandı.

Merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilk etapta 24 bin maske üreteceklerini belirterek, hedeflerinin ise 400 bin rakamına ulaşmak olduğunu söyledi.

Merkez Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de park, bahçe, sağlık merkezleri ve iş yerlerini dezenfekte etti.

Viranşehir İlçe Jandarma ekiplerince de kırsal mahallelerde uygulama yapıldı.

İlçedeki yoğunluğu azaltmak isteyen ekipler, zaruri ihtiyacı olmayan vatandaşlardan evlerine dönmelerini istedi.

Malatya

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında banka önlerinde polis ve zabıta bariyerleriyle sosyal mesafe önlemi alındı.

Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sosyal mesafenin korunması için anonslarla uyarıda bulundu.

Öte yandan Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İnönü Caddesi ve Atatürk Caddesi'nin tamamı ile Aslantepe Caddesi'nin bir kısmının ve bu caddelere açılan sokakların ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılması nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs güzergahlarında değişiklik yapıldı.

Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkbahçe Mahallesi'nde 72 yaşındaki kızının evinde kalan 110 yaşındaki Fatma Tıraş'a gıda ve hijyen paketleri götürdü.

Fatma Tıraş, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Ben evde kalıyorum. Herkes evde kalsın. Kimse dışarı çıkmasın. Tedbirli olmayı düşünsünler ve çıkmasınlar." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 131 kişiye kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 51 bin 352 lira para cezası kesildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda da Kahramanmaraş'ta, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda ve özel sektörde idari izinlilerin zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Kilis

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (KİYÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfektan dağıttı.

Üniversite yönetimi, kentteki uygulama noktalarında görevli güvenlik güçleri ve basın mensuplarına İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER) bünyesinde ürettikleri dezenfektanlardan verdi.