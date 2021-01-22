Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik merkez ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.