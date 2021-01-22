Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik merkez ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çeşitli dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele Terör Örgütü Sosyal Medya
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