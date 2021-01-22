Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye aracıyla düşürülüyor
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtları itfaiye aracıyla kırılıyor.
Hava sıcaklığının gündüz bile sıfırın altında seyrettiği Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için Karlıova Belediyesince çalışma başlatıldı.
Karlıova Belediyesi itfaiye ekiplerince çarşı merkezinde oluşan buz sarkıtları düşürülüyor.
Cadde ve sokaklarda biriken karlar ise kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
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