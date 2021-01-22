İl Jandarma Komutanlığı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş ve Gaziantep’te terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Bir adreste yapılan aramada, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



