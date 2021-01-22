Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş ve Gaziantep’te terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Bir adreste yapılan aramada, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Kütahya’da çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz