Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi edinilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Zanlıların ikametgahlarında dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin, sınırdan yasa dışı geçişlerini organize ettikleri örgüt üyelerinin Avrupa ülkelerine gitmelerine yardımcı olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
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