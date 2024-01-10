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Güncel
AA 10.01.2024 12:57

Sorgun'da üretici destek icmalleri askıya çıktı

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, destek icmallerinin askıya çıktığını, üreticilerin mağdur olmamaları için kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Sorgun'da üretici destek icmalleri askıya çıktı

Canbolat, desteklerde yaşanabilecek hataları düzeltmek amacıyla üreticilerin mutlaka icmalleri kontrol etmesi ve hata varsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.

Bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olmayanların herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmadığı aktaran Canbolat, "Ürün destekleri, mazot gübre desteği ve diğer destek ödemelerinin icmali askıya çıktı. İcmaller 14 Ocak mesai bitimine kadar askıda kalacak. İcmallerde olabilecek hataların düzeltilmesi için en geç 14 Ocak'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi. ​​​​​​

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