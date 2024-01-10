Aydın’da 5 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Koçarlı, Köşk ve Karpuzlu ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.



Yapılan çalışmalar sonucunda B.K., S.Ö., M.K., C.D. ve İ.U. isimli 5 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.