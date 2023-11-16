Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.11.2023 17:22

Sorgun'da sis etkili oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sorgun'da sis etkili oldu

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan İsmail Kaplan, gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğünü belirtti.

Sis nedeniyle özellikle gece saatlerinde trafikte aksamalar yaşandığını ifade eden Kaplan, "Sürücülerimiz, sisli havalarda meydana gelebilecek kazalara karşı dikkatli olsun. Sisli bölgelerde trafikte ilerlerken araç farlarını mutlaka açık tutsunlar. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını da mutlaka azaltsınlar" dedi.​​​​​​​

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Kars'ta tur midibüsünün çarptığı sürüdeki 25 koyun öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Abartı egzoz kullanan sürücülere 230 bin lira ceza
17:43
Pazar yerine bırakılan otomobil lahana tezgahı oldu
17:42
Filistin: Gazze dünyanın en büyük hapishanesinden, en büyük mezarlığına dönüştü
17:40
Farklı ülkelerden Müslüman entelektüeller İstanbul'da toplanacak
17:53
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 320 bin lira ceza
17:59
Gazze'den getirilen hastalardan Erdoğan'a teşekkür
Kaleköy'ün tarihi ve doğal güzellikleri havadan görüntülendi
Kaleköy'ün tarihi ve doğal güzellikleri havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ