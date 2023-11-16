Erzincan'da trafik polisleri aracı arızalanan sürücüye yardım etti

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgelerinden olan Dörtyol kavşağında trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin engellenmesi için çalışma yaptı.

Görevleri sırasında kamyonetin arızalandığını fark eden polis ekipleri, ekip araçlarını uygun yere park ettikten sonra sürücünün yanına gitti.

Trafik polisleri, sürücünün de yardımıyla aracı bir süre iterek güvenli bölgeye aldı.

Polis ekiplerinin sürücüye destek olduğu anlar ise bölgedeki MOBESE kameralarınca kaydedildi.