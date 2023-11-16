Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi hizmete alınıyor

Avrupa Birliği (AB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği ve Hakkari'deki belediyeler tarafından finanse edilen ve Akçalı-Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana inşa edilen tesisin büyük bölümü tamamlandı.

Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, Hakkari Katı Atık Birliği Müdürü Mesrur Demir, yüklenici firmaların yetkilileri ile tesiste incelemelerde buldu.

Dündar, gazetecilere, Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını söyledi.

Tesisle kentteki çöp sorununun çözüme kavuşturulacağını belirten Dündar, "İlimize, ilçelerimize hayırlı olsun. Hakkari, bu tesisle çöp sorunundan kurtulmuş olacak. Aralık ayından itibaren çöplerimiz tesisimize gelecek. Buradan işlendikten sonra düzenli bir şekilde depolanacak" dedi.

Demir ise tesiste toplama, ayrıştırma, katı atık sterilizasyon, düzenli depolama ve sızıntı suyu depolama bölümlerinin bulunduğunu aktardı.

Tesisin kentin en önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Demir, "Yaklaşık 30 milyon avroluk bir bütçeye sahip. Bunun yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte. Kalan kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve birliğimiz tarafından karşılanacak. Tesisin işletmesi 1 Aralık 2023'ten itibaren birliğe geçecek. Bu tarihten itibaren bütün il, ilçe, belde ve köylerden çöpler tesisimizde kabul edilecektir. Bunları geri dönüşüme göndereceğiz" diye konuştu.