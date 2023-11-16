Mardin'de 110 bin çiçek kavşak ve refüjlere dikildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı daha yeşil bir kent için mevsimine uygun çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.



Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, refüj ve kavşaklarda çiçek ekimi öncesi şaşırtma ve viyollere dikilerek toprağı çiçek ekimine hazır hale getiriyor.



Daha sonra farklı renklerdeki çiçekleri toprakla buluşturuyor. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta fide olarak alınıp daha sonra büyütülerek ekime hazır hale getirilen 110 bin adet kışlık çiçeklerden menekşenin; Kabala Yolu, Hava Radar Yolu ve Kızıltepe Kavşağı'nda bulunan kavşak ve refüjlerde dikimi gerçekleştirildi. Hedefin 180 bin adet kışlık çiçek ekimini gerçekleştirmek olduğu belirtildi.