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Güncel
İHA 16.11.2023 17:18

Mardin'de 110 bin çiçek kavşak ve refüjlere dikildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi kente daha estetik ve canlı bir görünüm kazandırmak için kavşak ve refüjlere 110 bin adet farklı renklerde çiçek dikerek şehrin çehresini güzelleştirdi.

Mardin'de 110 bin çiçek kavşak ve refüjlere dikildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı daha yeşil bir kent için mevsimine uygun çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, refüj ve kavşaklarda çiçek ekimi öncesi şaşırtma ve viyollere dikilerek toprağı çiçek ekimine hazır hale getiriyor.

Daha sonra farklı renklerdeki çiçekleri toprakla buluşturuyor. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta fide olarak alınıp daha sonra büyütülerek ekime hazır hale getirilen 110 bin adet kışlık çiçeklerden menekşenin; Kabala Yolu, Hava Radar Yolu ve Kızıltepe Kavşağı'nda bulunan kavşak ve refüjlerde dikimi gerçekleştirildi. Hedefin 180 bin adet kışlık çiçek ekimini gerçekleştirmek olduğu belirtildi.

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