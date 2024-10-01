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Güncel
AA 01.10.2024 18:45

Sorgun'da psikolojik danışman ve rehber öğretmenler toplantısı düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi.

Sorgun'da psikolojik danışman ve rehber öğretmenler toplantısı düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın, eğitim öğretim yılı içerisinde okullarda yapılması planlanan çalışmalar için destek olacağını belirtti.

Rehberlik servislerinin önemine değinen ve hizmetlerin kalitesinin artması için yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulunan Kaymakam Aydın "Gelişen teknoloji birçok problemi de beraberinde getirdi. Bunların başında zihinsel ve sosyal becerilerde bozukluk, öfke, korku, iletişim eksikliği hatta obezite gibi daha bir çok problemi sayabiliriz. Bu problemlerde özellikle erken teşhis ve öğrenilen bilgilerin yetkili makamlara hızlı bir şekilde aktarılması çok önemli. Bu bilgileri hızlı bir şekilde yetkililerle paylaşalım ki çözümü de çabuk olsun." ifadelerini kullandı.

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