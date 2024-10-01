Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.10.2024 18:35

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sona erdi

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sona erdi.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sona erdi

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin üçüncü günü, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile son buldu.

Katılımcılara ve davetlilere, kurulan stantlardan Afyonkarahisar'ın sucuk, patates kızartması, hamur işleri ve çeşitli yöresel lezzetleri ikram edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, festivalin son gününde çok büyük coşku ve heyecan olduğunu söyledi.

Her yıl yaptıkları organizasyonlarda bir önceki yılın daha iyisini ortaya koymayı amaçladıklarını kaydeden Yiğitbaşı, "Çalışmaları bu doğrultuda götürüyoruz. Festivalin ilk günkü açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın teşrifleri çok anlamlı oldu. Çünkü Guinness Rekorlar kitabına girme denememiz gerçekleşti ve orada başarılı olduk." dedi.

Lokumcular, esnaf, öğrenciler, hocalar ve şeflerle birlikte 114,7 metrelik kaymaklı lokum sarıldığını belirten Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Guinness Dünya Rekorları kitabına şehri taşımış olduk. Coşkulu açılıştan sonra da her gün kalabalıklaşan güzel bir hedef kitleyi bütün vatandaşları Türkiye'nin her yerinden ağırladık. Şehir olarak güzel bir ivme yakaladık. Bu organizasyonlara çok güzel ev sahipliği yapıyoruz."

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
YEE tarafından geliştirilen "Türkçe Yeterlik Sınavı" 36 ülkede yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden, çalışanlar ve ailelerine güvenlik uyarısı
18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u resmi törenle karşıladı
18:46
ABD'li yetkili: İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler var
17:56
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da acil itidal çağrısında bulundu
17:36
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, eylülde Mescid-i Aksa'ya 21 baskın düzenledi
17:34
Bakanlık, "çalışma izni" değerlendirme kriterlerini güncelledi
İsrail Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Mark Rutte: NATO’da terörle mücadelede Erdoğan ile iş birliğine devam
Mark Rutte: NATO’da terörle mücadelede Erdoğan ile iş birliğine devam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ