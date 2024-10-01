Kahramanmaraş OSB'deki 40 fabrika enerji ihtiyacının yüzde 30'unu güneşten karşılıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, sanayideki en önemli girdi maliyetlerinden birinin enerji olduğunu belirterek, bu kapsamda Kahramanmaraş'taki girişimcilerin temiz enerji konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

70 fabrikanın faaliyet yürüttüğü OSB'de 2023 yılı verilerine göre 471 milyon kilovatsaat elektrik tüketimi gerçekleştiğini kaydeden Buluntu, bu sene tüketimin biraz artacağını aktardı.

Alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında OSB'deki 40 fabrikaya güneş panellerinin kurulduğunu anlatan Buluntu, bu panellerin 82,1 megavat enerji kapasitesinin bulunduğunu, GES kuran 40 fabrikanın şu an itibarıyla enerji ihtiyacının yüzde 30'undan fazlasını güneşten sağladığını vurguladı.

Bu panellerin OSB genelindeki yıllık enerji ihtiyacının da yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiğini, ilerleyen süreçte yürütülecek çalışmalarla bu oranı daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini bildiren Buluntu, şöyle konuştu:

"OSB, 202 bin adet güneş paneli ve 82,1 megavat kurulu güce sahip. Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgemizde 70 sanayi tesisi var ve toplam 98 sanayi parseli mevcut. Bu fabrikalarda 12 bin kişiye de istihdam sağlanıyor. Kahramanmaraş 2022 yılında 1,4 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmişti. Bu sene sonunda da inşallah 1,1 milyar dolar seviyelerine ulaşmış olacağız. Tekrar o eski gücümüze doğru yavaş yavaş hızlanarak devam ediyoruz."





GES yatırımları ihracattaki kozları artırıyor

Çelik mutfak eşya sektörünün tekstilden sonra Kahramanmaraş'ın en önemli lokomotif sektörlerinden birisi olduğunu dile getiren Buluntu, GES yatırımlarının pazar ve rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

Buluntu, iş dünyası olarak güçlerini güneşten almaya devam edeceklerini belirterek, "Artık yeşil enerji, karbon ayak izi dünyada çok büyük önem arz etmekte. Biz de günü geldiğinde buna hazır olmak zorundayız. Kahramanmaraş sanayicileri olarak bizim de GES sahasıyla alakalı çalışmamız var. OSB'miz çelik mutfak eşyaları noktasında birçok ülkeye ihracat yapıyor. Bunların başında İtalya ve Mısır geliyor. Mısır, Afrika'nın açılan kapısı ve ciddi manada da Mısır'a bizim ihracatımız var. Temiz enerji kullanmak, ihracattaki rekabetimize de katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çatıdaki paneller bu fabrikanın ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor

OSB'deki çelik tencere üretimi yapan bir fabrikanın müdürü Sefa Topaktaş da fabrikanın çatısına kurdukları GES'ler nedeniyle önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını çizerek, bu sayede fabrikanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin güneşten karşılandığını söyledi.

Önemli bir tasarruf sağladıklarını dile getiren Topaktaş, "Şu an çok memnunuz. Güneş enerjisiyle ürettiğimiz ürünler, Mısır başta olmak üzere farklı ülkelere de ihraç ediliyor." diye konuştu.