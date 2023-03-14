Bölgedeki güvenlik yetkililerinden Muhammed Ali Aden, yaptığı açıklamada, patlayıcı yüklü aracın Bardhere kasabasındaki konukevini hedef aldığını ve 2 güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Gedo Valisi Ahmed Bule Garad ile 43. Tümen Komutanı Ahmed Abdullahi Hirsi saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Patlamadan çevredeki binalar da hasar gördü.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı yürüttüğü operasyonlar sonrası örgüt farklı kentlerdeki bombalı eylemlerini artırdı.