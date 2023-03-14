Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Somali'nin güneyindeki Gedo bölgesinde hükümet yetkililerinin kaldığı bir konukevine yapılan intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
Bölgedeki güvenlik yetkililerinden Muhammed Ali Aden, yaptığı açıklamada, patlayıcı yüklü aracın Bardhere kasabasındaki konukevini hedef aldığını ve 2 güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Gedo Valisi Ahmed Bule Garad ile 43. Tümen Komutanı Ahmed Abdullahi Hirsi saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
Patlamadan çevredeki binalar da hasar gördü.
Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı yürüttüğü operasyonlar sonrası örgüt farklı kentlerdeki bombalı eylemlerini artırdı.
Etiketler: Somali
Son Haberler
- 15:12
- 15:17
- 14:50
- 15:07
- 14:48
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde hırsızlıktan 52 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz