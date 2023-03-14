Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'un 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
[Fotograf: AA]
Çorum'un Mecitözü ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.
Mecitözü Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, `İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir` denildi.
Etiketler: Çorum Kar Yağışı
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