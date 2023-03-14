Yozgat’ta dün sabah saatlerinde başlayan ve günün ilerleyen saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri teyakkuza geçti.

Kar yağışının yollarda buzlanma yaparak araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, gece saatlerinden itibaren başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde tuzlama ve kar temizliği çalışması yaptı.

Karla mücadele ekipleri sabah saatlerinde ise yol açma ve kaldırım temizleme çalışması yürüttü. Ekipler gece saatlerinden itibaren başta ana arterler olmak üzere birçok cadde ve sokakta tuzlama ve kar temizleme çalışması yaparak sürücüler ve yayalar için yolları güvenli hale getirdi.