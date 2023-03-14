Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli ‘beyaz’ güne uyandı
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde mart ayının ortasında yağan kar, kenti beyaza bürüdü.
Meteorolojinin yaptığı yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından Pülümür'de yağış gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.
İlçe merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken Karayollarına bağlı ekipler de bin 900 rakımlı Cankurtaran Geçidi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Tunceli Kar Yağışı
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