Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı
Bolu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.
Beşkavaklar Mahallesi Bayram Sokak'ta N.Y. idaresindeki otomobil, evinden çıkarak okula gitmek için yolu karşısına geçmek isteyen kız öğrenci Y.A'ya (10) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Y.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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