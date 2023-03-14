Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı
Samsun'un Asarcık ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Asarcık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen program, Asarcık Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda Kur'an-ı Kerim okundu, oratoryo gösterisi ve tiyatro oyunu sunuldu, şiirler okundu.
Daha sonra öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü canlandırıldı.
Kaymakam Fatma Gül Nayman, Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, serginin gezilmesinin ardından son buldu.
Etiketler: Samsun
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