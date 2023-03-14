Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hırsızlıktan 52 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde hırsızlık suçundan 52 suç kaydı bulunan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bademlik Mahallesi'nden N.O'ya ait iki motosikletin çalındığı ihbarını değerlendirdi.
Ekipler, yaptığı çalışma sonucu şüphelinin C.D olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
C.D'nin çeşitli hırsızlıklardan 52 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırklareli Hırsızlık
Son Haberler
- 13:50
- 13:50
- 13:48
- 13:38
- 13:37
Sıradaki Haber
Çorum'un 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz