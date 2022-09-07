Ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Barawe şehrinin belediye başkan yardımcısı İsmail Abdullah, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Abdullah, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu, ölü sayısının da artabileceği duyuruldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıdan Eş-Şebab örgütü sorumlu tutuluyor.

Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.