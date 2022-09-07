Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Barawe şehrinin belediye başkan yardımcısı İsmail Abdullah, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Abdullah, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu, ölü sayısının da artabileceği duyuruldu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıdan Eş-Şebab örgütü sorumlu tutuluyor.
Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.
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